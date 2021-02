Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Radu Oprea a criticat, duminica, proiectul de buget pentru acest an si a sustinut ca banii alocati ajung doar pentru 9 luni. "Concluzia este una dramatica: banii din acest buget ajung doar pentru 9 luni. Veniturile sunt supraestimate cu cel putin 0,5% din PIB, iar cheltuielile sunt subestimate…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca Ministerul Sanatații nu are motive sa reclame un buget mai mic fața de 2020, spunand insa ca trebuie sa se raporteze nu la anul trecut, cand "eram in criza", ci la 2019."Am mai vazut o discuție despre Ministerul Sanatații in spațiul public și vreau sa va spun ca aici…

- BNS a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca trebuie valorificata oportunitatea alocarilor semnificative pentru reducerea decalajelor, dar si pentru o dezvoltare sustenabila, mentionand ca pana la finalul anului 2022 datoria publica va depasi 60% din PIB. “Avem nevoie de un nou model de…

- Guvernul va aproba a treia rectificare bugetara din acest an. Deficitul a urcat la 9,1% din PIB. A treia rectificare bugetara din acest an ar urma sa fie aprobata de Guvern in ședința din aceasta dupa-amiaza, in condițiile in care deficitul a urcat semnificativ la aproape 100 de miliarde de lei, din…

- Cițu: Deficitul bugetar urca la 9,1% din PIB la rectificarea bugetara, pe o contractie economica estimata de 4,2%. Ne asiguram ca sanatatea, asistenta sociala, educatia au bani pentru finalul anului Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata…