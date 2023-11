Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare și consolidare a Drumului Județean 172G intre Satu Nou și Cușma au fost recepționate luni de reprezentanții Consiliului Județean BN. Investițiile se ridica la aproape 5 milioane de euro. Banii provin din fonduri europene și din bugetul Consiliului Județean. „O investiție realizata…

- "Modernizare DJ 172G, Satu Nou - Cusma", Lungime: 6.7 km. Constructor: SC TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT SRL (lucrarile de constructie) + Societatea SOMES-TOP-GRUP SRL (proiectarea) Sursa de finantare: POR 2014/2020 si Bugetul CJ BN. Valoarea proiectului: 24.576.660 lei (4.9 mil euro) Perioada de garantie…

- Investiția pentru modernizarea strazilor din zona Racovița-Arex in Alba Iulia, mai scumpa. Care este suma din bugetul local Valoarea investiției de modernizare a strazilor din zona Racovița-Arex in Alba Iulia a fost actualizata. Consilierii locali au aprobat proiectul in ședința din 10 noiembrie. Lucrarile…

- In 31 octombrie 2023, avut loc recepția la terminarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului 60 de pe Aleea Streiului din municipiul Deva. Principalele lucrari care au fost executate sunt: izolarea termica a fațadelor, inlocuirea tamplariei exterioare, inchideri de balcoane cu tamplarie…

- Construirea Podului pe DJ 172 G, Sarațel și modernizarea DJ 172 G (1 kilometru) reprezinta alte obiective atinse in folosul oamenilor din județul nostru. Investițiile au fost inaugurate astazi, ambele fiind realizate din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. „O noua zi, inca un obiectiv atins…

- Compania Naționala de Investiții pregatește o noua licitație pentru reabilitarea Casei de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu. Bugetul final este de 42 de milioane de lei, dupa refacerea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor, dupa cum a precizat viceprimarul din Targu Jiu, Bogdan Bejinaru.…

- Echipa de implementare a proiectului pe fonduri europene a finalizat recepția la terminarea lucrarilor de creștere a eficienței energetice a blocului A de pe Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva. Principalele categorii de lucrari care au fost executate in scopul creșterii eficienței…

- Marți, 5 septembrie 2023, a avut loc recepția la terminarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului 8 de pe Bulevardul Decebal din municipiul Deva. Principalele lucrari care au fost executate sunt: inlocuirea tamplariei, inchideri de balcoane, termoizolare suprafețe opace, termohidroizolare…