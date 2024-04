Gângiova: Încep lucrările pentru asfaltarea a încă 4,5 kilometri de drum In ultimul deceniu, comuna Gangiova a cunoscut o perioada propice, fiind implementate, in aceasta perioada, mai multe proiecte de investiții pentru modernizarea acesteia. Programele de modernizare au vizat in primul rand infrastructura, aflata mereu pe lista de prioritați a administrațiilor locale. O veste buna este ca lucrarile continua in perioada urmatoare, pentru extinderea rețelei de apa și canalizare, dar și pentru introducerea de asfalt.Mai multe detalii ofera primarul comunei, Cristache Preda. Reporter: Care sunt, din punctul dumneavoastra de vedere, investițiile cele mai importante din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

