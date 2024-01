Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ca avem responsabilitatea sa prevenim si sa combatem mentalitatile si comportamentele antisemite, rasiste sau xenofobe, sa cultivam respectul, intelegerea si toleranta in societatea…

- "Aducem astazi un pios omagiu memoriei tuturor celor care au pierit si au suferit in timpul Holocaustului, precum si supravietuitorilor acestei file negre din istoria umanitatii. Departe de a fi doar o evocare a dramei teribile care a marcat milioane de oameni, comemorarea de astazi este un proces de…

- Un autobuz amfibie va transporta pasageri peste Dunare intre Romania și Bulgaria. Autobuzul a fost achiziționat de Consiliul Județean Calarași in cadrul unui proiect din programul INTERREG Romania-Bulgaria V-A, a anunțat Bogdan Mușat, coordonator al Secretariatului Comun din cadrul Biroului Regional…

- Unde prefera romanii sa iși petreaca Revelionul. TOP destinații europene In contextul pregatirilor pentru Revelionul din 2023, romanii iși indreapta atenția catre destinațiile europene, conform datelor furnizate de o agenție de turism online. Biletele de avion devin tot mai accesibile, variind de la…

- Tarile europene se afla, din nou, in topul preferintelor romanilor pentru un Revelion in afara tarii, cel mai ieftin bilet de avion costand 36 de euro, pe ruta Bucuresti - Viena, iar cel mai scump bilet 816 euro, pe ruta Bucuresti - Dubai, potrivit unei agentii de turism online.Peste 95% dintre rezervarile…

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…

- Primul schimb de experiența din cadrul Programului de Interes Național, prin Proiectul „No Drugs Revolution”, va avea loc la București in perioada 3-5 noiembrie și va debuta cu vizita elevilor din Petroșani la Agenția Naționala Antidrog unde specialiștii Agenției au pregatit o serie de acțiuni specifice…

- ”CBRE, lider global in consultanta imobiliara, aduce in Romania cel mai mare lant de restaurante cu program zilnic din Bulgaria, Happy. Primul restaurant din Romania este planificat sa se deschida la sfarsitul primei jumatati a anului 2024, in AFI Cotroceni, cu o suprafata de aproximativ 730 mp”, anunta…