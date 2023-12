Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul roman Radu Dragusin a marcat vineri seara golul echipei sale Genoa, in meciul incheiat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, cu liderul clasamentului din Serie A, Inter Milano.Meciul de la Genova a fost oprit pentru aproape zece minute dupa ce in minutul 13, din cauza fumigenelor, peste…

- Radu Dragușin (21 de ani) a inscris in minutul 45+7 al meciului dintre Genoa și Inter, din etapa 18 de Serie A. Radu Dragușin a inceput ca titular duelul cu liderul Italiei, Inter, și a fost ocupat pe ambele faze. In prima repriza, romanul a fost implicat mai tot timpul intr-un duel cu Marko Arnautovic,…

- Genoa - Inter, meci contand pentru etapa a 18-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 29 decembrie, de la ora 21:45, pe Stadio Luigi Ferraris, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Genoa, echipa internationalilor romani Radu Dragusin si George Puscas, a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Empoli, formatia unui alt "tricolor", Razvan Marin, sambata, intr-o partida din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Italiei.Genoa a deschis scorul prin Ruslan Mailovski (37), insa…

- Evoluțiile lui Radu Dragușin in Serie A au atras atenția cluburilor europene, iar Genoa s-a grabit sa ii ofere un nou angajament valabil pana in 2028. Fundașul roman poate schimba totuși echipa pentru suma corecta.

- Radu Dragușin (21 de ani) a aparut in Gazzetta dello Sport intre revelațiile saptamanii trecute datorita și primului sau gol marcat in Serie A in partida cu Verona (1-0).„Este un aparator foarte bun, și din punct de vedere fizic, dar și al citirii jocului”, a comentat cotidianul roz. Seria bunelor evoluții…

- ​Radu Dragușin este unul dintre cei mai urmariți fotbaliști romani la ora actuala. Evoluțiile sale de la Genoa, dar și de la echipa naționala de fotbal a Romaniei, au atras interesul cluburilor de top din Europa. Recent, doua echipe din Serie A s-au inscris in cursa pentru transferul acestuia.

- AC Milan este noul lider in Serie A dupa ce a invins sambata cu 1-0 in deplasare pe Genoa, echipa la care Radu Dragusin a fost integralist, intr-un meci marcat de eliminarea lui Mike Maignan, portarul oaspetilor, inlocuit intre buturi de atacantul Olivier Giroud, autorul unei interventii decisive, sambata…