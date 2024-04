Radon, gaz radioactiv care declanșează cancer, în școli și grădinițe! In aproximativ un sfert dintre școlile și gradințele din 16 județe exista o concentrație mare de radon, gaz radioactiv care se acumuleaza in cladiri și afecteaza sanatatea, avertizeaza un studiu realizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Radonul este un gaz radioactiv incolor și inodor, foarte periculos, care provoaca multe boli grave, inclusiv cancer. Potrivit Organizației […] The post Radon, gaz radioactiv care declanșeaza cancer, in școli și gradinițe! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

