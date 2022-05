Radiografia economiei în ultimii 30 de ani: inflație de peste 250% și recuperare spectaculoasă a decalajelor Flashback: suntem in 1992, iar Romania se afla in al doilea an de democrație. Urmele comunismului sunt gravate in mentalul colectiv, iar economia se clatina, nefiind pregatita pentru capitalism. Este o perioada de incercari, de inceputuri pentru mediul de afaceri din Romania. Cum nevoile sunt neacoperite, majoritatea business-urilor sunt cele de comerț cu amanuntul. Tarabele și buticurile vs. mastodonții industriali și companiile mamut care inca aparțineau de stat. Incercam sa invațam business din mers, iar statul roman sa deprinda primii pași despre ce inseamna democrația și economia concurențiala. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

