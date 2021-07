Stiri pe aceeasi tema

- Protestul de sase zile al Caravanei Dreptatii Sociale se incheie miercuri cu o oprire la Parlamentul European din Strasbourg, unde vor avea loc discutii cu europarlamentari pentru sustinerea Directivei salariilor minime. Sindicalistii Cartel ALFA finalizeaza calatoria de la Bucuresti la Bruxelles pentru…

- Federația Romana de Fotbal anunța ca niciun caz de Covid-19 nu a fost inregistrat in București in urma meciurilor de la EURO 2020. Masurile anti-Covid-19 luate la Bucuresti pentru desfasurarea meciurilor din cadrul Euro-2020 la Bucuresti au asigurat un eveniment in totala siguranta pentru spectatori,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale și grindina in București. Potrivit meteorologilor, sambata intre orele 16.05 – 17.00, in Bucuresti se vor semnala averse torentiale ce vor acumula peste 20…25 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina,…

- O femeie din București a fost sechestrata de fostul iubit, intr-un apartament din Capitala. Acesta era dat in urmarire generala, dupa o condamnare la inchisoare pentru trafic de droguri. Polițiștii au reușit sa o elibereze pe femeie dupa 24 de ore, insa barbatul a reușit sa fuga. A fost prins acum.

- Pana in prezent au fost confirmate aproape 1.400 de cazuri de infectare cu variante care provoaca ingrijorarea specialiștilor (VOC), din probele secvențiate. Dintre acestea, predominanta este tulpina britanica - 1.375 de cazuri in total, dar și cea sud-africana, care pare ca este intr-o ușoara creștere…

- La oraș... ca la țara. Noile cartiere rezidențiale, construite in orașele din apropierea Capitalei, sunt adevarate capcane pentru cei care se muta acolo. Imobilele sunt construite unele langa altele și, de multe ori, nu sunt racordate la utilitați. Atrași de prețurile mai mici decat cele din București,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica la pranz este semnalata aglomeratie pe sensul catre Bucuresti al DN1 Brasov - Bucuresti, formandu-se coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov, pana la iesirea din statiunea Busteni.De asemenea, trafic intens…

- Acțiune de amploare pentru salvarea a doi copii din Botoșani, de 5 ani și, respecitv, 2 ani, care au ajuns in stare grava la spital dupa ce s-au intoxicat cu paracetamol. Cei doi frați, un baiat și o fetița, erau in vizita la bunici, au gasit sticluța cu medicamentul și, atrași de gustul dulce, au baut…