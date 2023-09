Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- UPDATE 7:00 Rusia intentioneaza sa isi majoreze masiv cheltuielile pentru Aparare in 2024, acestea urmand sa ajunga la 6% din PIB, de la 3,9% din PIB in 2023 si 2,7% din PIB in 2021, a relatat vineri agentia de presa Bloomberg, citata de Reuters. Moscova si-a dublat obiectivul pentru cheltuielile din…

- Semne diacriticeSummitul BRICS, de la Johannesburg, a fost unul dintre evenimentele cele mai comentate ale lunii trecute pe plan mondial. Și e de ințeles, țarile din grupul respectiv – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – se declara nemulțumite de actuala ordine mondiala, urmarind sa construiasca…

- Razboi in Ucraina, ziua 539. Administratia de la Washington a avertizat, marti, Rusia ca intensificarea cooperarii cu regimul din Coreea de Nord incalca rezolutiile Consilului de Securitate al Natiunilor Unite.

- Razboi in Ucraina, ziua 537. ​​​​​​​Autoritațile din Herson au declarat luni zi oficiala de doliu, dupa ce șapte persoane, inclusiv un bebeluș, au fost ucise duminica in timpul unui atac rusesc.

- Razboi in Ucraina, ziua 509. Doi baieți de 8 și 10 ani au fost grav raniți de o explozie, in timp ce se jucau intr-un sat din sudul regiunii Herson, potrivit lui Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiune.

- Guvernul Germaniei nu este de acord cu posibilitatea integrarii automate a Ucrainei in NATO nici macar dupa incheierea razboiului izbucnit prin invazia militara rusa, afirma oficiali de la Berlin, sub protectia anonimatului. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insista, in pofida avertismentelor…

- Razboi in Ucraina, ziua 503. Statele membre NATO vor intensifica actiunile colective de aparare si descurajare militara, cu ocazia summitului din Lituania, si vor reafirma sprijinul neconditionat pentru Ucraina.