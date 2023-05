Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Rușii au lansat peste 300 de atacuri in ultimele 24 de ore, in zona Bahmut. S-au intensificat bombardamentele și in Mykolaiv și Herson. In total, au murit cel puțin 3 persoane și 25 au fost ranite.

- Atat sursele occidentale, cat și cele rusești vorbesc tot mai mult despre iminența contraofensivei ucrainene – mai ales dupa sosirea tancurilor și mașinilor de lupta occidentale – iar predicția momentului este cand și unde se va produce aceasta? In ceea ce privește data, estimarile analiștilor ruși,…

- Pentagonul estimeaza ca asteptata contraofensiva a armatei ucrainene pentru eliberarea teritoriilor ocupate de trupele ruse va putea aduce doar 'castiguri teritoriale modeste', avand in vedere nivelul trupelor, echipamentelor militare si munitiilor de care dispune Kievul, releva

- Liderul rus Vladimir Putin se teme de ziua in care in Ucraina vor ajunge toate vehiculele blindate promise de aliații sai occidentali. Acestea sunt „zile istorice pentru Ucraina”, scrie tabloidului german Bild.

- Editie Speciala Radar Geopolitic cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR. Invitați: Radu Carp, profesor universitar la Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii Bucuresti, Alexandru Lazescu, analist de politica externa, contraamiral (r) Constantin Ciorobea; Mihaela

- Urmariți o ediție speciala Radar Geopolitic cu Loara Ștefanescu, jurnalist senior TVR. Invitați: Constantin Degeratu, general (r), fost șef al Statului Major General al Armatei, Cristina Cilibiu, prefect Gorj, Radu Carp, profesor universitar, analist politic, Liviu Iurea,

- Editie Speciala Radar Geopolitic cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR. Invitati: Constantin Degeratu, general (r), fost sef al statului major general, analist militar; Radu Carp, profesor universitar la UB, analist de politica externa.