Japonia analizeaza posibilitatea de a cumpara rachete de croaziera Tomahawk dezvoltate de SUA, in incercarea de a contracara amenințarile regionale in creștere, inclusiv din partea Coreei de Nord, a declarat guvernul. Decizia ar fi fara precedent de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace. In urma infrangerii sale, Japonia a adoptat o constituție pacifista care […]