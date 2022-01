O racheta ruseasca scapata de sub control urmeaza sa intre in atmosfera Pamantului in urmatoarele 24 de ore. Angara-A5 a fost lansata pe 27 decembrie 2021, din nord-vestul Rusiei, intr-un test de verificare a unei noi tehnologii. In general, deșeurile spațiale ard cand intra in contact cu atmosfera planetei, dar e posibil ca obiectele mari sa provoace pagube daca pica in zone locuite. Racheta calatorește cu 7,5 km pe secunda și cantarește cam patru tone, fara combustibil. „In urmatoarele 24 de ore racheta va cadea, dar unde, nimeni nu poate spune, pentru ca in va efectua mai multe mișcari de revoluție…