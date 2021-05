Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul European de Supraveghere Spatiala si de Urmarire (EUSST) monitorizeaza racheta chineza, care urmeaza sa faca o reintrare necontrolata in atmosfera in acest sfarsit de saptamana, considerand putin probabil ca resturile acesteia sa cada deasupra unor zone populate ale Terrei, relateaza vineri…

- China a anuntat vineri un risc "extrem de mic" pentru producerea unor pagube pe Terra asociate prabusirii din spatiu a uneia dintre rachetele sale, care urmeaza sa efectueze in acest weekend o intrare necontrolata in atmosfera planetei noastre, informeaza AFP. China a lansat pe orbita saptamana trecuta…

- O publicatie de stat din China a respins ingrijorarile legate de un fragment al unei rachete chinezesti care risca sa cada pe Pamant in urmatoarele zile, dupa ce aparatul de zbor a fost utilizat pentru a lansa primul dintre cele trei module ale viitoarei statii spatiale ce va fi construita de aceasta…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri sustinerea pentru acordul asupra investitiilor incheiat la sfarsitul lui 2020 intre Uniunea Europeana si China, in pofida puternicelor tensiuni actuale ce complica ratificarea lui de catre cei 27 de membri ai UE, informeaza AFP,…

- Un fragment dintr-o racheta, doar partea din fata cantarind aproximativ 21 de tone, lansata de China, ar putea cadea pe Pamant in urmatoarele cateva zile. Long March 5b ar fi trebuit sa cada in ocean, dar obiectul spatia a inceput sa inconjoare planeta in mod necontrolat.

- Țara care are cea mai mare flota militara din lume nu este Statele Unite ale Americii. De fapt, campioana la acest capitol i-a depașit pe americani, cu o forța navala impresionanta, in contextul in care liderul acesteia spunea, in urma cu trei ani, ca n-a fost niciodata mai urgenta construirea unei…

- Specialiștii NASA au facut un anunț important. Omenirea, in fața unui nou pericol?! Ce se va intampla in curand, in martie 2021. Toți cetațenii planetei Terra trebuie sa știe asta. Evenimentul nu poate fi oprit sub nicio forma. Totul va fi vizibil pe 21 martie. Ce se va intampla in curand, in martie…