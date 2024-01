RAADPFL a făcut curat la blocul 6 vechi.Cât vor rezista locatarii să nu mai arunce mizeria pe fereastră? Angajatii RAADPFL Craiova au luat cu asalt blocul bomba din Valea Rosie despre care scriam intr-o editie anterioara ca terorizeaza o parte a cartierului Valea Rosie. Muncitorii au strins mizeria din jurul blocului 6 vechi, dar si din gradinile blocurilor invecinate. Gunoaiele sunt aruncate de locatarii blocului direct de pe fereastra locuintelor in care mare parte dintre ei sunt tolerati de primarie. Tot ei arunca resturi de tot felul pe alei, dar si in gradinile blocurilor invecinate spre disperarea proprietarilor. Muncitorii de la RAADPFL au facut luna, cum s-ar spune, dar intrebarea care se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

