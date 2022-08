Stiri pe aceeasi tema

- Compania a reinnoit discutiile cu companiile de divertisment cu privire la participarea la platforma, la care se refera la nivel intern ca la un ”magazin de canale”, se arata in articolul WSJ, care citeaza persoane apropiate discutiilor recente. Platforma este in lucru de cel putin 18 luni si ar putea…

- Publicatia a relatat in iulie ca Oracle se gandeste sa elimine mii de locuri de munca la nivel global, vizand reduceri de costuri de pana la 1 miliard de dolari. La 31 mai, compania avea aproximativ 143.000 de angajati cu norma intreaga, potrivit ultimului sau raport anual. Disponibilizarile de la Oracle…

- Avionul cu fuzelaj ingust C919 din China, conceput pentru a concura duopolul Airbus-Boeing, se apropie de certificare, in conditiile in care avioanele de testare au finalizat toate sarcinile de zbor, transmite Reuters. Producatorul de stat Commercial Aircraft Corp of China a anuntat pe contul sau oficial…

- Grupul german BMW exploreaza noi investitii in energie solara, geotermala si hidrogen, pentru a-si reduce dependenta de gazele naturale, a declarat luni seful de productie al producatorului auto, avertizand ca un embargo asupra gazelor rusesti va aduce industria intr-un impas, transmite Reuters,…

- Uniunea Europeana a lansat o initiativa destinata relansarii productiei interne de magneziu, utilizat in diferite produse din aluminiu si otel, si exista cel putin trei firme care au proiecte in acest sens, arata documentele si oficialii citati de Reuters.

- Uniunea Europeana a lansat o initiativa destinata relansarii productiei interne de magneziu, utilizat in diferite produse din aluminiu si otel, si exista cel putin trei firme care au proiecte in acest sens, arata documentele si oficialii citati de Reuters.

- Factorii de decizie din Uniunea Europeana au lansat o initiativa destinata relansarii productiei interne de magneziu, utilizat in diferite produse din aluminiu si otel, si exista cel putin trei firme care au proiecte in acest sens, sustin documentele si oficialii citati de Reuters.

- Factorii de decizie din Uniunea Europeana au lansat o initiativa destinata relansarii productiei interne de magneziu, utilizat in diferite produse din aluminiu si otel, si exista cel putin trei firme care au proiecte in acest sens, sustin documentele si oficialii citati de Reuters.