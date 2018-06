Ministrul apararii din Qatar a afirmat ca ambitia strategica pe termen lung a tarii sale este de a adera la NATO, in declaratii publicate miercuri cu ocazia implinirii unui an de la declansarea crizei din Golf. "Qatarul a devenit una dintre cele mai importante tari din regiune in ceea ce priveste calitatea armamentului", in special multumita occidentalilor, a afirmat Khaled bin Mohammed al-Attiyah, citat in revista ministerului sau, Altalaya, noteaza France Presse. "Suntem un aliat principal in afara NATO", a spus el, adaugand: "Ambitia este de a deveni membru cu drepturi depline daca parteneriatul…