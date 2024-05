Salarii atractive în construcții. 350.000 de români caută un loc de muncă în domeniu Angajatorii din sectorul construcțiilor au postat peste 11.000 de locuri de munca pe platformele de recrutare de la inceputul anului și pana in prezent, clasandu-se ca al șaselea cel mai activ angajator din economie, dupa domenii precum retail, servicii, call center/BPO, industria alimentara și turism. Din aceasta lista, insa, construcțiile se poziționeaza drept domeniul cu […] The post Salarii atractive in construcții. 350.000 de romani cauta un loc de munca in domeniu appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

