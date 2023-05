Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Marcel Ciolacu, promite funcții pentru femei, in perspectiva anului 2024, cand in Romania vor fi alegeri locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale. Liderul PSD anunța ca femeile vor primi cel puțin 30 la suta dintre locurile pe listele de candidați.…

- In acest an, cererea de mici pentru minivacanta de 1 Mai este mai mare cu circa 30% fata de perioada similara de anul trecut, dar aproape la jumatate fața de alți ani. Procesatorii se așteapta sa vanda aproximativ 18 milioane de mititei, adica 1.500 de tone. Daca ne uitam la anii trecuți, cererea este…

- Romania a consemnat anul trecut un record de productie pentru sectorul auto, inregistrandu-se peste 507.000 de unitati fabricate in tara noastra, a declarat luni Adrian Sandu, secretarul general al Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), la o conferinta de specialitate. „Prima…

- Producția interna de oua poate satisface in totalitate consumul din perioada Sarbatorilor Pascale, care este mai mare in general cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita. Presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van, spune ca un roman mananca, in medie, aproximativ 30…

- Volkswagen are de gand sa lanseze urmatorul vehicul electric pentru mase si deocamdata ne propune conceptul ID. 2all ca punct de pornire. Cel mai bine suna pretul sau, de 25.000 de euro. Volkswagen ID. 2all are o autonomie bunicica, de 450 de kilometri si are un design ce aminteste de apreciatul Golf.…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2023, au totalizat 2.700.300 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 123.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.579.200 tep, in crestere cu 21.000 tep (+1,3%) fata de perioada 1.I-31.I.2022,…

- Prețul gazelor pentru populație s-ar putea injumatați, astfel facturile la gaz ar putea sa scada chiar de luna viitoare. Prețul gazelor naturale consumate de populație ar putea scadea in curand, date fiind alocarile mai mari de gaze naturale din producția interna la preț plafonat și ieftinirea gazelor…

- Din ce in ce mai mulți oameni cauta trucuri care sa ii ajute in gospodarie și in rutina lor zilnica fara sa consume bani pe alte produse din supermarket-uri sau farmacii. Majoritatea dintre ei iși doresc sa faca economii mai cu seama in aceasta perioada greu incercata din punct de vedere financiar,…