- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat cu prilejul Pastelui ortodox, duminica, rolul "consolidator" al Bisericii pentru societate si tineri, in conditiile in care Patriarhul rus Kirill si-a exprimat sustinerea pentru ofensiva rusa in Ucraina, informeaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat duminica, cu prilejul Pastelui ortodox, pe patriarhul Kirill al Rusiei, pentru rolul „consolidator” pe care il joaca pentru societate si tineri. Kirill se numara printre susținatorii declarați ai invaziei Rusiei in Ucraina.

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi planificat o „curațare totala" a Ucrainei, conform unor e-mailuri divulgate de un denunțator din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), relateaza The Sun preluat de Adevarul. E-mailurile divulgate de un informator din cadrul Serviciului Federal…

- Desi a sosit saptamana aceasta la Moscova intr-o postura de mediator intre Rusia si Ucraina, presedintele chinez Xi Jinping a semnalat mai degraba prin aceasta vizita sprijinul sau pentru presedintele rus Vladimir Putin in fata occidentalilor care incearca izolarea sa, comenteaza joi, intr-o ampla analiza,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat ieri serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale, potrivit Agerpres. Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din Ucraina…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut miercuri fortelor de ordine sa inaspreasca represiunea impotriva celor care incearca sa "destabilizeze" Rusia, pe fondul unei vanatori asupra celor care se opun ofensivei militare din Ucraina, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Va cer sa raspundeti sever…

- Operațiunile de cautare continua la Dnipro, in ruinele blocului lovit de ruși cu o racheta construita sa distruga port-avioane. 30 de oameni au murit și 70 au fost raniți, dar sunt și informații conform carora sub daramaturi s-ar putea afla alte cateva zeci de persoane. Presedintele rus Vladimir Putin…