Sosit joi dimineata la Beijing, liderul rus se afla in prima sa vizita in strainatate dupa de a fost reales in martie si a doua vizita in China dupa mai bine de sase luni. VIDEO: Russian President Vladimir Putin lays flowers at the Soviet martyrs monument in the northeastern city of Harbin – built to commemorate the Soviet Red Army soldiers who died during World War II. — AFP News Agency (@AFP) El a fost primit de Xi Jinping, iar cei doi au aparat impreuna axa Beijing-Moscova ca factor de ”stabilitate” si ”pace” in lume. Rusia y China fortalecen lazos El presidente ruso, Vladimir Putin, cierra…