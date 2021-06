Puţin peste 100 de noi cazuri de infectare și 20 de decese de COVID în ultimele 24 de ore Autoritațile au confirmat vineri 103 cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 30.239 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au fost confirmate 20 de decese de COVID. Alte 130 de decese din perioada noiembrie 2020-aprilie 2021 au fost confirmate abia acum. La ATI, numarul pacienților internați a scazut la 255.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri 103 cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 30.239 de teste – 19.066 de teste RT-PCR (9.424 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.642 la cerere) și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

