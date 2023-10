Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea semnala, luna viitoare, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, a relatat marti cotidianul Kommersant, preluat de Reuters, care noteaza ca acest lucru ar deschide calea pentru ramanerea la putere a lui Putin cel putin pana in 2030.

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea semnala, luna viitoare, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, a relatat marti cotidianul Kommersant, preluat de Reuters, care noteaza ca acest lucru ar deschide calea pentru ramanerea la putere a lui Putin cel putin pana in 2030. In cadrul unei conferinte…

- Presedintele rus Vladimir Putin va purta discutii cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan luni, in statiunea rusa Soci de la Marea Neagra, a anuntat vineri Kremlinul, informeaza Reuters.Doua surse turcesti declarasera joi pentru Reuters ca la intalnire cei doi lideri vor discuta in principal despre…

- O grupare rusa pro-Kiev ii indeamna pe membrii Wagner sa razbune moartea lui PrigojinUn grup de militanti rusi care lupta de partea Ucrainei a cerut grupului de mercenari Wagner sa schimbe tabara si sa li se alature pentru a razbuna moartea fondatorului Wagner, Evgheni Prigojin, si a comandantului lor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca o initiativa africana ar putea fi o baza pentru pace in Ucraina, dar ca atacurile ucrainene o fac greu de realizat, relateaza Reuters.

- Olga Skabeieva, prezentatoarea TV al postului public rus de televiziune, cunoscuta drept „papușa de fier” a lui Putin, cere lovirea unor state NATO, inclusiv Romania, pentru ca vor ajuta Ucraina sa-și exporte cerealele prin propriile ape teritoriale. Ea a spus direct ca Rusia ar trebui sa atace Turcia…

- Fisurile din armata rusa ies la iveala dupa revolta eșuata a Grupului Wagner. Președintele rus Vladimir Putin l-a propus pe Andrei Trosev, un mercenar de rang inalt, ca noul lider al Grupului Wagner, in locul lui Evgheni Prigojin, care la sfarșitul lunii iunie a comandat o tentativa de rebeliune a organizației…

- UPDATE 8:20 Mai multe explozii au fost raportate in orasul ucrainean Zaporijjia, in noaptea de vineri spre sambata, in timpul unei alerte de raid aerian. Potrivit postului public Suspilne, doua dintre explozii s-au auzit in jurul orei 01:25. La ora respectiva, au inceput sa sune alarmele de raid aerian…