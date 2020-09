Presedintele rus Vladimir Putin a pledat pentru un tratat international pentru interzicerea armelor in spatiu si a oferit gratis vaccinul rus pentru COVID-19 angajatilor ONU, in cadrul unui discurs inregistrat prezentat marti la ONU, relateaza dpa si AFP. "Rusia este gata sa furnizeze ONU toata asistenta calificata necesara. In special, ne oferim sa furnizam gratis vaccinul nostru, pentru inocularea voluntara a personalului ONU si al agentiilor sale", a spus Putin. De asemenea, liderul de la Kremlin a anuntat organizarea in viitor a unei "conferinte online de inalt nivel cu participarea guvernelor…