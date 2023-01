Putin cere încetarea războiului două zile Președintele rus cere incetarea focului, timp de doua zile, cat dureaza Craciunul pe rit vechi. Totul a plecat de la indemnul patriarhului Rusiei, Kirill. Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi un armistitiu in Ucraina, la 6 si 7 ianuarie, relateaza AFP. Anunțul vine dupa ce Patriarhul Kiril a cerut un armistițiu de Craciunul pe stil vechi. „Ținand cont de apelul Inalt Preasfințitului Patriarh Kirill, dau instrucțiuni ministrului apararii al Federației Ruse sa introduca de la 6 ianuarie 2023 la ora 12:00 pana la 7 ianuarie 2023, ora 24:00, o incetare a focului pe intreaga linie de contact… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

