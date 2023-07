Putin are probleme cu finanțele? Măsura Băncii Centrale a Rusiei Aceasta este prima majorare a dobanzilor efectuata de banca centrala rusa in mai mult de un an, dupa ce a inversat treptat o crestere de urgenta, pana la 20%, din februarie anul trecut, efectuata in urma invadarii Ucrainei. Invazia a determinat Occidentul sa impuna sanctiuni Moscovei. Ultima sa reducere a dobanzii cheie, la 7,5%, a avut loc in septembrie. Riscurile pro-inflationiste au crescut semnificativ pe termen mediu”, a spus banca vineri, intr-un comunicat. ”Cresterea cererii interne depaseste capacitatea de extindere a productiei, inclusiv din cauza disponibilitatii limitate a resurselor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

