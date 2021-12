Cum era și de așteptat, declarațiile belicoase ale senatorului Roger Wicker nu au trecut neobservat, iar reacțiile aparute sunt pe masura mesajului transmis de Washington. Intr-o replica data chiar de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse arata pisica Americii – rachetele hipersonice dezvoltate de specialiștii militari ai Moscovei sunt capabile sa treaca de apararea antiaeriana a […] The post Putin arata pisica Americii - rachetele hipersonice ale Rusiei, capabile sa treaca de apararea antiaeriana a NATO! first appeared on Ziarul National .