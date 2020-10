Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca a intervenit personal la sfarsitul lunii august pentru a permite mutarea opozantului Alexei Navalnai in Germania pentru ingrijiri medicale dupa otravirea sa, relateaza AFP. "De indata ce sotia acestui cetatean mi s-a adresat, am ordonat imediat procurorului sa verifice daca este posibil ca el sa paraseasca tara pentru a fi ingrijit", a spus Putin, vorbind in videoconferinta in cadrul forumului Valdai de discutii politice desfasurat la Moscova. Potrivit presedintelui rus, Alexei Navalnai, in varsta de 44 de ani, s-ar putea sa nu fi primit permisiunea…