- Rasturnare de situație! O amenințare vine chiar din partea Belarusului, care spune ca este ”impins” de Ucraina sa acționeze. Aleksandr Lukașenko amenința Kievul ca armata sa va interveni daca Ucraina in mai amența cetațenii și confirma loviturile asupra Ucrainei insa pentru moment lasa pe seama Rusiei…

- Ministru al Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov s-a intalnit cu șefii Afacerilor Externe ai celor doua republici separatiste din estul Ucrainei: Donetk și Lugansk. Conform Izvestia , Lavrov a explicat atactul țarii sale prin faptul ca „Moscova nu a putut ramane indiferenta la solicitarea LPR…

- Sunt deja sute de victime, morți și raniți, in razboiul dintre Rusia și Ucraina la mai puțin de 24 de ore de la atacul care a cutremurat lumea, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, in aceasta noapte. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost…

- Potrivit lui Lukasenko, Belarus vrea sa isi intensifice cooperarea militara cu Rusia, pentru a-si imbunatati capabilitatile de aparare, in contextul escaladarii tensiunilor in Europa, dupa ce Moscova a recunoscut independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.Belarus a anuntat duminica…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, le-a cerut oamenilor, duminica, sa ignore “predictiile apocaliptice” cu privire la o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia, el precizand ca tara este puternica si beneficiaza de o sustinere internationala fara precedent, relateaza Reuters, informeaza…

- Ucraina cere Rusiei sa-si retraga trupele comasate de-a lungul frontierei dintre cele doua tari si sa continue sa dialogheze cu Occidentul, daca doreste ”serios” o dezescaladare a tensiunilor, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”Daca oficialii rusi sunt seriosi atunci cand spun ca nu vor un…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…