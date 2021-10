Putin a decis:. Moldovenii vor îngheța de frig la iarnă Societatea rusa Gazprom a avertizat Republica Moldova ca-i va sista livrarea gazelor incepand din 1 decembrie daca guvernul de la Chisinau nu plateste integral datoria acumulata pentru volumele de gaze contractate in septembrie si octombrie, in timp ce negocierile dintre cele doua parti sunt in impas si din cauza pretului cerut de societatea rusa pentru un nou contract, relateaza mass-media de peste Prut si agentii internationale de presa, citate de Agerpres. „Datoria initiala era de 433 de milioane de dolari, care ulterior din nerespectarea termenelor de achitare a crescut la 709 milioane de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Datoria initiala era de 433 de milioane de dolari, care ulterior din nerespectarea termenelor de achitare a crescut la 709 milioane de dolari. Cu toate acestea, autoritatile de la Chisinau nu vor sa recunoasca aceasta datorie”, a declarat purtatorul de cuvant al Gazprom, potrivit Agerpres .Daca nu…

- Societatea rusa Gazprom a transmis ca va sista livrarea gazelor in Republica Moldova, daca guvernul de la Chisinau nu plateste integral datoria acumulata pentru volumele de gaze contractate in septembrie si octombrie, plus penalitațile, a relatat Agerpres . Negocierile dintre cele doua parti sunt in…

- Republica Moldova a intrat in criza energetica, dupa ce autoritațile nu au reușit sa negocieze in termen un nou contract de furnizare a gazelor cu gigantul rus, Gazprom. Mai mult, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a lasat sa se ințeleaga faptul ca Rusia propune un „preț…

- Dupa ce a revenit de la Sankt Petersburg, unde a purtat negocieri cu reprezentanții Gazprom, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale Andrei Spinu a spus ca Guvernul ia in calcul și un „plan B” care prevede ca Moldova ar putea recurge la resurse de alternativa, transmite Noi.md cu referire…

- Moldova imprumuta acum energie electrica din Ucraina pentru a acoperi necesitatile tarii, dupa ce Termocentrala de la Cuciurgan a redus volumul livrat. Anunțul a fost facut, miercuri, de catre ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, transmite publika.md. Ministru…

- Chișinaul solicita ajutor de urgența din partea Uniunii Europene (UE), dupa ce exportatorul rus, controlat de stat, Gazprom și-a redus transporturile catre Republica Moldova, pe fondul unei crize globale de energie, scrie Financial Times, citata de ZDG.md. Potrivit Financial Times, fostul…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, anunța rezultatele vizitei sale la Sankt Petersburg, unde a negociat cu Gazprom prețul la gaz. "Așa cum am promis, vin cu mai multe clarificari. Cred ca toata lumea știe ca avem o criza a furnizarii gazelor naturale. Este o…

- Vizita sefului-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, Dmitrii Kozak, la Chisinau este învaluita de mister. Nici ora sosirii si nici agenda întrevederilor oficialului rus înca nu au fost facute publice. Mai mult, nu este clar la invitatia cui vine Kozak în…