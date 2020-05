Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, a anuntat ca ONG-urile din Romania au strans din donatii si sponsorizari aproximativ 20 de milioane de euro, pentru achizitia de echipamente de protectie si aparatura pentru spitale. Voiculescu a prezentat aceste date dupa ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- CORONAVIRUS. Mesut Ozil e unul din cei trei jucatori ai lui Arsenal care nu renunța la 12,5% din bani, in criza pandemiei. Neamțul are mașini in garaj de 800.000 , dar ii ajuta pe refugiați. Arsenal a reușit, cu greutate, sa-i convinga de jucatori sa contribuie cu 12.5% din salariu pentru a depași criza…

- Raspandirea noului coronavirus in țara noastra a pus presiune pe sistemul medical, astfel ca mai multe sociețați civile și instituții publice din Țara Fagarașului s-au mobilizat prin donații pentru ahiziția de echipamnete medicale și dotari necesare Spitalului Municipal Fagaraș. Peste 1,4 milioane de…

- Compania Bayer doneaza aparatura medicala in valoare de 386.000 destinata spitalelor, potrivit unui comunicat remis miercuri de companie. Prin aceasta initiativa, spitalele vor primi in urmatoarele zile teste de diagnostic, dezinfectanti, echipamente de protectie pentru medici, containere…

- Directorul Executiv la Alianța Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, Liliana Busuioc a declarat ca sectorul IMM-rilor se confrunta la ora actuala cu trei probleme majore: obligațiile financiare fața de angajați, fața de banci și fața de furnizori.

- Consiliul Judetean Neamt va aloca 7,5 milioane lei Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, pentru achizitia de aparatura si echipamente medicale, in contextul Covid-19, a declarat, sambata, intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, presedintele Ionel Arsene. Cu aceasta suma ar urma sa fie achizitionate…

- Situație scandaloasa la Timișoara in plina epidemie de coronavirus – aproape 500 de batrani vor ramane fara asistența sociala asigurata de ONG deoarece acestea, de mai bine de trei luni, nu au primit niciun leu de la administrația condusa de Nicolae Robu pentru acțiunile de protecție sociala. Asta…

- Ca parte a efortului comun impotriva efectelor negative generate de pandemia COVID-19, BRD – Groupe Societe Generale continua acțiunile de sprijin, prin donarea sumei de 1,7 milioane lei pentru sectorul medical și a sumei de 300.000 de lei pentru sectorul cultural independent. BRD doneaza 1,7 milioane…