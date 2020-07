Stiri pe aceeasi tema

- "Incepand de astazi, s-a anuntat ca turistii romani pot sa mearga din nou in Turcia. Tour-operatorii romani de chartere incep din 15 august sa zboare spre Antalya. E foarte bine ca a mai aparut o noua destinatie, avand in vedere ca pana acum turistii nostri aveau de ales intre ofertele din Romania,…

- Turistii romani pot calatori din nou in Turcia fara a intra in izolare la intoarcere, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Din 15 august, tour-operatorii reiau cursele charter pentru Antalya, iar in Turcia testele aleatorii…

- Uber lanseaza un nou serviciu in București, Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. Utilizatorii Uber din Romania pot selecta in aplicație opțiunea „Comfort”, pentru mașini mai spațioase și șoferi care au un rating foarte bun. Prețul este cu aproximativ 20%...

- Blue Air introduce doua rute interne noi și suplimenteaza zborurile catre toate destinațiile din Romania. Prețul biletelor pornește de la 9,99 euro Compania low-cost Blue Air lanseaza campania "Zboara in tara" si introduce doua rute interne noi din Bucuresti spre Oradea si Timisoara, suplimentand,…

- Marile companii IT din Romania si-au majorat de patru ori afacerile in ultimii 10 ani și au contribuit cu 5,5% la PIB, in 2019. Cei 50.000 de angajati caștiga cele mai mari salarii din țara Marile companii de tehnologie din Romania si-au majorat de patru ori afacerile si echipele pe plan local, in ultimii…

- Agentiile de turism din Romania incearca sa se adapteze celor mai recente conditii impuse de Grecia cu privire la calatorii romani care trec prin punctul de frontiera Kulata-Promahonas si au venit cu solutii pentru ca turistii sa nu piarda vacantele deja rezervate sau platite. Turoperatorul…

- Declarații absolut halucinante facute de șeful Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Cristian Oancea, membru PNL uns director in plina pandemie, anunța ca romanii care merge in Grecia sau Bulgaria au șanse mai mari sa ia coronavirus decat cei care iși fac vacanța in țara.Citește…

- Centrul “OncoGen” Timisoara si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara “dr. Ioan Cantacuzino” Bucuresti au semnat, saptamana aceasta, un acord de colaborare pentru dezvoltarea vaccinului anti-COVID-19. “Impreuna facem tot posibilul pentru a dezvolta producția de vaccinuri in Romania,…