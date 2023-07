PUTE TOT MAE: CONSERVELE SIE ERAU EXPIRATE! Gata, s-a spart buboiul și la Ministerul Afacerilor Externe! Astfel ca a fost declanșata obligatoria operațiune de ”auto – curațenie”, dupa ce deja prea mulți funcționari publici se vedeau traind deja in filmele de pe NETFLIX și se legendau in gura mare ca sunt agenți sub acoperire ai Serviciului de Informații Externe! Serviciu care, fie […] The post PUTE TOT MAE: CONSERVELE SIE ERAU EXPIRATE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Agerpres, Ministerul de Externe rus a condamnat luni ceea ce considera a fi un „atac terorist ucrainean” asupra podului Kerci, care conecteaza Rusia cu Crimeea. Reuters menționeaza ca Ministerul de Externe rus sugereaza posibilitatea ca Occidentul sa fie complice…

- Șeful PMC Wagner, Evgheni Prigojin, a fost convocat la Kremlin dupa rebeliunea armata, unde a avut o intalnire cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Liberation, citand surse din serviciile de informații occidentale. Kremlinul a confirmat in cele din urma intalnirea dintre cei doi.Potrivit acestora,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin s-a intalnit deja cu liderul Wagner, Evgheni Prigojin, dupa lovitura militara eșuata a acestuia din urma, care a avut loc in pe 24 iunie. Potrivit publicației franceze Liberation , care citeaza surse din serviciile de informații occidentale, intalnirea a avut loc…

- Generalului Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), a adresat ieri premierului Nicolae Ciuca o scrisoare deschisa exploziva care ar putea arunca in aer clasa politica de la noi, dar mai ales ar starni revolta și furia cadrelor militare din țara noastra. PUTEREA va prezenta…

- Afirmațiile neobișnuite au fost facute de Mihai Razvan Ungureanu, fost premier al Romaniei și șef al Serviciului de Informații Externe. El spune ca femeia este perceputa mai mult ca motiv declanșator al violenței și nu ca victima a agresivitații domestice.Afirmațiile au fost facute de Mihai Razvan Ungureanu…

- La mai bine de un an de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, nu sunt semne ca presedintele Vladimir Putin ar fi slabit, potrivit serviciului secret al Germaniei, informeaza marti dpa. Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate…

- La mai bine de un an de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, nu sunt semne ca presedintele Vladimir Putin ar fi slabit, potrivit serviciului secret al Germaniei, informeaza marti dpa. Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate…

- La mai bine de un an de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, nu sunt semne ca presedintele Vladimir Putin ar fi slabit, potrivit serviciului secret al Germaniei.Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate (BAKS) din Berlin,…