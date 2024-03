Enigma Oamenilor în Albastru: FSB implicat în atacurile teroriste In urma tragicului atac terorist din Rusia, un aspect al investigației ridica numeroase semne de intrebare și alimenteaza speculațiile despre posibila implicare a serviciilor secrete rusești, FSB. Aceasta ipoteza, care se raspandește tot mai mult in societatea rusa, este alimentata de informații aparute in mass-media și pe rețelele de socializare, subliniind prezența unor indivizi cunoscuți drept „oamenii in albastru”. Agenția de știri NEXTA a adus in prim-plan o serie de dovezi care indica prezența unor presupuși agenți FSB in sala de concert Crocus, locul tragic al atacului. Acești „oameni in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continua seria intrebarilor fara raspuns in urma atacului terorist din Rusia! Iar ipoteza ca FSB se afla in spatele atacului se raspandește tot mai mult in Rusia, cel puțin pe rețelele de socializare, asta pentru ca oficial autoritațile arata cu degetul spre SUA, Marea Britanie sau Ucraina. Agenția…

- Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB), Aleksandr Bortnikov, a acuzat marti SUA, Regatul Unit si Ucraina ca s-ar afla in spatele atacului de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, informeaza Reuters, care citeaza TASS.

- Islam Khalilov este elevul in varsta de doar 15 ani care a devenit un adevarat erou in Rusia. Adolescentul musulman a contribuit la salvarea a peste 100 de oameni din iadul de la Crocus City Hall. Potrivit Daily Mail, baiatul, angajat cu jumatate de norma la vestiarul salii de spectacole in care a avut…

- Atacul terorist de la Moscova a produs 133 de morți și 152 de raniți, indicau datele transmise de Ministerul pentru Situații de Urgența al Rusiei, in domineața de 24 martie 2024. Atacul a fost comis in seara de vineri, 22 martie, in complexul Crocus City Hall din orașul Krasnogorsk, aflat in apropierea…

- Suspecții reținuți sambata in legatura cu atacul mortal de vineri, 22 martie, la o sala de concerte de la periferia Moscovei aveau „contacte in partea ucraineana”, și intenționau sa treaca granița pentru a ajunge in aceasta țara, a anunțat Serviciul de securitate al Rusiei (FSB), transmite agenția rusa…

- Atac terorist cumplit in capitala Rusiei, vineri seara, 22 martie 2024, la sala de concerte Crocus City Hall, situata la nord-vest de Moscova. Cațiva barbați inarmați și camuflați au deschis focul asupra persoanelor prezente in incinta, iar bilanțul este tragic: cel puțin 40 de morți și 100 de raniți.…

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) a atribuit masacrul de vineri de la un centru comercial de la periferia Moscovei unei „operatiuni planificate de serviciile speciale ale Kremlinului” cu scopul de „a discredita Ucraina si intreaga lume libera”, informeaza EFE. „Desigur, vorbim despre…

- Seful spionajului din Rusia, Serghei Nariskin, a declarat marti ca un pilot rus care a dezertat in Ucraina si a fost gasit impuscat mortal intr-un garaj din Spania saptamana trecuta era un "cadavru moral" atunci cand si-a planificat crimele, au informat agentiile de stiri rusesti, preluate de Reuters,…