Stiri pe aceeasi tema

- O premiera absoluta in plin sezon estival. La Targul Anual Tradițional de „Sfantul Ilie”, organizat in capitala de sud a judetului, au venit peste 2000 de oameni, un record in materie de evenimente culturale si traditionale organizate in Arges in aceasta perioada. In fiecare an, pe 20 iulie, la Costești…

- A treia zi a Festivalului Internațional de Folclor „Carpați”, editia a 37-a, a avut loc, marți, in orașul Topoloveni! Astazi, la Costești, iar maine, in incheiere, la Curtea de Argeș. Marți, gazdele evenimentului, președintele Consiliului Județean Ion Minzina, vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu…

- Accident la Costești. O persoana este inconștienta și incarcerata Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața in orașul Costești, sat Parvu Roșu. Un autoturism a intrat intr-un copac. O persoana este inconștienta și incarcerata. Intervin pompierii cu o autospecila de stingere, o ambulanța SMURD…

- Comunicat de presa Femeile cu varste intre 26 și 64 de ani pot beneficia de teste gratuite in cadrul Programului de prevenție a cancerului de col uterin. In acest moment sunt 3 centre localizate in spitalele din Argeș, la Campulung, Curtea de Argeș și Costești. Prefectul Radu Perianu a tras un semnal…

- Doua echipaje de pompieri cu o autospeciala și cu o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat au intervenit la un incendiu izbucnit la un operator economic din orașul Costești. Citește și: Angajații din Sanatate protesteaza, astazi, in București Flacarile se manifestau la nivelul acoperișului, unde au…

- Polițiștii din Costești au fost sesizați in scris, luni, 22 mai, de catre un barbat din acest oraș, despre faptul ca duminica, 21 mai, fratele sau, in varsta de 42 de ani, l-ar fi amenințat și pe el, și pe mama celor doi, și ar fi aruncat cu pietre asupra sa, lovindu-l și provocand distrugeri […]

- La sfarșitul saptamanii trecute, tineri social democrați din toate zonele județului s-au intalnit la Pitești, in padurea Trivale, pentru o ampla acțiune de ecologizare. Acțiunea s-a desfașurat pe segmentul de padure dintre Manastirea Trivale și intersecția cu strada Nicolae Labiș.„Le mulțumim tuturor…

- In acest weekend, tineri social democrați din toate zonele județului s-au intalnit la Pitești, in padurea Trivale, pentru o ampla acțiune de #ecologizare . Aceasta s-a desfașurat pe segmentul de padure dintre Manastirea Trivale și intersecția cu strada Nicolae Labiș, unul dintre cele mai afectate de…