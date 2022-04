Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la polo, Steaua Bucuresti, a fost invinsa marti, in deplasare, de formatia croata Jug Adriatic, scor 14-7, in grupa B a Ligii Campionilor, in meci contand pentru etapa XI-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de belarusa Aleksandra Sasnovici, cu 7-5, 6-7 (4), 6-4, sambata, in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.369.455 de dolari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Anett Kontaveit din Estonia, locul 5 WTA si cap de serie numarul 4, a fost invinsa, luni, cu scorul de 3-6, 7-5, 7-6 (5), de sportiva ceha Marketa Vondrousova, locul WTA si cap de serie numarul 30, in turul al treilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, conform news.ro. Fii…

- Fotbalistul argentinian Angel Di Maria, al carui contract cu Paris Saint-Germain expira la sfarsitul lui iunie, s-ar putea intoarce dupa doisprezece ani la Benfica Lisabona, scrie ziarul portughez Record, citat de RMC Sport, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un numar estimat de 100 de persoane din Scotia s-au inscris pentru a sprijini lupta impotriva invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina, potrivit unor surse oficiale, citate joi de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dinamo a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), de Sepsi Sfantu Gheorghe, in al doilea meci al etapei a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Atalanta a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de Fiorentina, in etapa a XXVI-a a campionatului italian Serie A, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Fotbalistul echipei Pisa, George Puscas, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Monza, in etapa a XXIV-a a ligii secunde din Italia, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…