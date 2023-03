Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru Comisia Europeana, cele doua tari indeplinind toate criteriile necesare incepand din 2011, a declarat miercuri, pentru Agerpres, Anitta Hipper, purtatoare de cuvant pentru afaceri interne a Comisiei Europene.

- Din perspectiva Comisiei Europene, toate cerințele pentru aderarea Romaniei in spațiul Schengen sunt indeplinite, transmite Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne, intr-un dialog cu europarlamentarul roman Cristian Terheș. „Ține de președinția rotativa sa decida cand e momentul…

- In timpul vizitei in Bulgaria impreuna cu cancelarul Karl Nehammer, ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a cerut legalizarea refuzului unor solicitanți de azil, transmite publicația Der Standard. Experții citați de ziarul austriac resping solicitarea acestuia, pe motiv ca ar incalca drepturile…

- Problema migrației va fi ridicata la viitorul summit UE de la Bruxelles, organizat in perioada 14-15 decembrie, iar cancelarul austriac Karl Nehammer va prezenta cinci conditii ce ar trebui implementate de urgenta la nivel european, potrivit informatiilor aflate de cotidianul austriac Die Krone, citate…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer (OVP), considera ca discuțiile privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen se pot relua doar dupa ce va fi imbunatațita protecția frontierelor din aceste țari și dupa ce situația migranților din Austria se va imbunatați. Comisia Europeana este cea care trebuie…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer (OVP), vrea sa vorbeasca despre aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen numai dupa ce va fi imbunatațita protecția frontierelor din aceste țari și dupa ce situația din Austria se va imbunatați. Comisia Europeana este cea care trebuie sa ia in considerare propunerile…

- Cum justifica ministerul de Interne al Austriei votul impotriva Romaniei. Oficialul se plange ca actele juridice i-au fost puse pe masa peste noapte Karner a folosit vechea placa, una pe care forurile europene au tot demontat-o. A sustinut in continuare teza celor 100.000 de migranti ilegali care au…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus, in prima declaratie dupa ce a votat impotriva intrarii Romaniei si Bulgariei in Schengen, ca este „suparat" ca „s-a trezit cu documentele juridice" ale extinderii spatiului de libera circulatie pe masa. El a sustinut in continuare teza celor 100.000…