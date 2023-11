Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, a insultat-o din nou pe președinta Republicii Moldova, joi, spunand despre aceasta ca este „o rușine” pentru țara ei și a acuzat guvernul moldovean ca „incearca sa distraga atenția de la propriile eșecuri” prin „exagerarea amenințarii rusești”.

- Moscova reacționeaza la decizia autoritaților de la Chișinau e a-l expulza pe șeful „Sputnik Moldova”, Vitalii Denisov, din R. Moldova. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat decizia drept o „atitudine inadecvata” a autoritaților de la Chișinau fața de procesele…

- Moscova vine cu o reacție la acuzațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, precum ca Rusia incearca sa influențeze procesele democratice de la Chișinau și sa se implice in alegeri. Potrivit purtatorului de cuvant al MID-ului rus, Maria Zaharova, autoritațile moldovene se fac vinovate de toate…

- Guvernul cubanez a anuntat luni destructurarea unei retele de trafic de persoane cu baza in Rusia care recruta cubanezi - atat pe insula, cat si in aceasta tara eurasiatica - pentru a lupta ca mercenari in razboiul din Ucraina, transmite EFE.Un comunicat al Ministerului de Externe al insulei informeaza…

- Un audit efectuat de o firma internaționala a infirmat pretenția gigantului rus din domeniul energiei Gazprom potrivit careia guvernul moldovean ii datoreaza 800 de milioane de dolari, a declarat duminica, 3 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit presei locale, informeaza Reuters.Fosta…

- Va fi dificil de menținut ritmul anterior al departamentului consular al Ambasadei Rusiei la Chișinau, dar Moscova va depune toate eforturile pentru ca cetațenii Rusiei și Republicii Moldova ca continue sa primeasca toate serviciile consulare necesare, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Numarul diplomaților ruși ramași in Republica Moldova este suficient pentru a asigura servicii de calitate, a declarat Maia Sandu la acuzațiile aduse de catre Ministerul rus de Externe , care s-a aratat nemulțumit de decizia autoritaților Republicii Moldova de a reduce numarul personalul diplomatic…