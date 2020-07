Puricele din tren Intr-un compartiment de tren urca o pitipoanca blonda voluptoasa, fusta scurta, decolteu… In partea opusa doi ciobani, imbracati traditional. Pleaca trenul, iar ciobanii studiau cu atentie… colega de compartiment. La un moment un purice ce sedea pe un cioban sare pe piciorul blondei. Asta pune mana sa-l prinda. Puricele sare pe genunchi… asta da sa-l prinda… puricele sare pe glezna. Blonda se concentreaza si pac se apleaca brusc sa-l prinda, dar scapa un vant. Un cioban da din cap multumit: – Asa domnita… daca nu-l poti prinde, pusca-l, mama lui de topangiu! Articolul Puricele din tren apare prima… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

