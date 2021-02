Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS, a apreciat ca exista mai multe argumente pentru desfiintarea Sectiei Speciale decat pentru mentinerea ei, scrie Agerpres . Precizarile lui Dacian Cioloș au fost facute in contextul in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, proiectul…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori faptul ca instalarea de catre ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, in urma cu un an de zile, in fruntea CSA Steaua Bucuresti, a colonelului Madalin Hincu a fost o decizie catastrofala pentru clubul militar. Practic, de la instalarea lui Hincu, intreaga activitate…

- Ministrul apararii naționale, Nicolae Ciuca, s-a intalnit vineri, la sediul MApN, cu ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble. Cei doi oficiali au avut o discuție ampla cu privire la provocarile curente și viitoare ale mediului de securitate și la modalitațile optime de adaptare la realitatile…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca imediat dupa Craciun ar putea incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Conform premierului interimar, campania de vaccinare anti-coronavirus ar putea incepe in Romania pe data de 27 decembrie. „Avem tot ce ne trebuie astfel incat sa putem…

- Liderul USR, Dan Barna, a anunțat marți dimineața ca Alianța USR-PLUS il propune pe Catalin Drula pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. Pentru aceasta funcție se lupta, USR-PLUS cu PNL, in negocieri, fiindca și Ludovic Orban iși dorește șefia Camerei. Drula este unul dintre apropiații…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca recomanda ca in perioada sarbatorilor de iarna sa ramanem acasa și sa evitam deplasarile la rude sau la priteni. Șeful iterimar al Guvernului anunța ca in Romania nu vor introduse restricții suplimenatre in aceasta perioada din an. „As face o recomandare in calitate…

- Negocierile de la Vila Lac pentru formarea coaliției de guvernare au fost suspendate, scrie G4 Media , dupa doar doua ore in a doua zi de discuții. Partidele nu se ințeleg asupra imparțirii funcțiilor din stat și a altor chestiuni politice. In discuțiile referitoare la capitolele programului de guvernare…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat dupa primele rezultate exit-poll ca Alianța USR PLUS este gata sa-și asume guvernarea Romaniei. „Ii rog sa fie foarte atenți la numaratoare. Avem un exit-poll cu rezultate provizorii. Lucrurile vor evolua/ USR PLUS este o forța politica matura care a dovedit ca…