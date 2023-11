Stiri pe aceeasi tema

- „Puneti-mi picioarele la loc”, striga Layan al-Baz, in varsta de 13 ani, de fiecare data cand durerea o trezeste pe patul de spital, cuprinsa de teama dupa ce a fost amputata. Copila, vazuta de reporterii AFP la spitalul Nasser din Khan Younes, in sudul Fasiei Gaza, refuza sa se imagineze cu proteze,…

- Peste 1.000 de flamingo roz au ajuns in Ucraina devastata de razboi. Pasarile s-au oprit in parcul național Tuzlivski Limani, de pe coasta Marii Negre. Este o pata de culoare pentru o țara care și-a petrecut ultimele 18 luni adapostindu-se de rachetele, bombele și dronele ucigașe rusești, relateaza…

- In urma cu doar cateva luni, Israelul anunța cu optimism decizia ca zacamantul de gaze naturale din largul Fașiei Gaza sa fie dezvoltat, sub rezerva unei coordonari in materie de securitate cu Autoritatea Palestiniana și cu Egiptul. Presa israeliana a relatat atunci ca inalți oficiali de securitate…

- Liderul miscarii palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, a acuzat sambata Israelul de comiterea unor ''crime de razboi'' in Fasia Gaza, enclava bombardata in ultimele zile de armata israeliana ca urmare a atacului terorist de amploare lansat in 7 octombrie de teroristii Hamas contra sudului Israelului,…

- Acum este „timpul pentru razboi”, a declarat șeful armatei israeliene, in timp ce Tsahal a continuat joi, 12 octombrie, sa desfașoare tancuri in apropierea Fașiei Gaza, in vederea pregatirii unei operațiuni terestre de amploare pentru „eradicarea” Hamas, care controleaza enclava palestiniana dens populata,…

- Bulversat de cel mai sangeros atac de pe teritoriul sau de la crearea sa, Israelul a declarat oficial razboi Hamas duminica, dupa ofensiva fara precedent lansata cu o zi in urma de miscarea islamista palestiniana din Gaza, confruntarile facand peste o mie de morti in total.