- Armata israeliana a declarat joi ca detine „informatii credibile”, potrivit carora ostatici rapiti de Hamas au fost tinuti in cel mai mare spital din sudul Fasiei Gaza, scena unor lupte intense in ultimele saptamani, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a difuzat luni o noua inregistrare video, anuntand moartea a doi ostatici israelieni, doi barbati, care au fost rapiti in atacul comis la 7 octombrie in sudul Israelului si care erau detinuti de atunci in Fasia Gaza.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Avioanele și tancurile israeliene au intensificat atacurilor in sudul Gazei noaptea trecuta, potrivit marturiilor localnicilor. In urma cu o zi, Israelul a anunțat ca va retrage unele forțe din Gaza, in special rezerviști, o mișcare despre care SUA au spus ca semnaleaza o trecere treptata la operațiuni…

- Cinci ostatici israelieni, morți in timpul captivitații sub controlul Hamas, au fost recuperați dintr-o rețea de tuneluri subterane din nordul Fașiei Gaza, conform anunțului armatei de duminica.

- Este luata in discuție varianta inundarii tunelelor pentru a obliga combatanții Hamas sa iasa la suprafața Armata israeliana și-a deplasat ofensiva, așa cum deja s-a anunțat, in sudul Fașiei Gaza, in localitați precum marele oraș Khan Younes, situate la frontiera cu Egiptul. Drama este ca, in timpul…

- Forțele de Aparare Israelului spun ca un numar de soldați sunt ușor raniți dupa ce au fost atacați de Hamas in nordul Fașiei Gaza, in ceea ce pare a fi prima incalcare grava a incetarii focului. Hamas acuza IDF ca a incalcat mai intai incetarea focului.Potrivit IDF, trei dispozitive explozive au…

- Armata israeliana a anuntat duminica faptul ca aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a predat 14 ostatici israelieni si trei straini Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), relateaza AFP.

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a anuntat sambata ca a decis sa amane eliberarea celui de-al doilea grup de ostatici pana cand Israelul se angajeaza sa permita intrarea camioanelor cu ajutor umanitar in nordul Fasiei Gaza, transmit Reuters si AFP.