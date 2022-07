Punctul G, decis de autoritățile locale! Cei care au luat substanțe afrodisiace nu au voie în locurile de joacă pentru copii Consiliul Local Botoșani a votat ca persoanele excitate, aflate sub influența substanțelor afrodisiace, sa nu aiba acces in incinta locurilor de joaca pentru copii. Decizia apare la articolul 29, punctul G! Probabil ca inițiatorul acestei idei a avut in cap toate conotațiile sexuale, valabile atat pentru persoane de sex masculin cat și pentru doamne și domnișoare. ”Este interzis accesul persoanelor sub influența bauturilor alcoolice, substanțelorr afrodiziace sau halucinogene, precum și consumul sau posesia unor asemena substanțelor in perimetrul locului de joaca”, se arata in hotararea CL Botoșani.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

