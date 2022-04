Pulsaţii şi palpitaţii George Marin Meciul de la Chiajna a debutat abrupt, cu ocazii de gol de o parte și de alta: Diarra (șut din marginea careului, min. 2), tot el a ajuns o clipa mai tarziu la lansarea lui Cioiu (min. 3), Sokovic (reluare cu capul, din plonjon, minge deviata in corner de Avram, min. 4) și Mazarache (nu a gasit poarta, din careu, central, min. 6). Dupa aceasta perioada intensa a urmat una de acalmie a jocului la capatul careia gazdele, mai obișnuite cu salturile balonului pe suprafața sintetica uzata, au ridicat probleme la poarta lui Avram, prin Matiș, in doua randuri: la acțiunea lui Llullaku (min.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PAS, Radu Marian a venit cu o replica dura in adresa lui Alexandru Slusari, care a criticat din nou autoritațile, dupa ce licitația privind reparația turbinelor de la „Termoelectrica” a fost caștigata de „compania rusa Silovie mașini și Horus Energy”. Slusari a scris pagina sa de facebook…

- Echipa Petrolul a trecut cu brio primul test complet susținut in Antalya, invingand-o fara drept de apel pe SKA Rostov, lidera uneia dintre cele patru serii ale eșalonului trei din Rusia. „Lupii” s-au impus cu scorul de 5-1 (3-1), cu golurile marcate de catre Saim Tudor (8), Mihai Constantinescu (17),…

- Concordia Chiajna a susținut azi un nou test de verificare in cantonamentul din Antalya, pierdut la limita, 1-2, in fața rușilor de la FC Forte Taganrog. Singura reușita a romanilor a fost semnata de Bogdan Barbu, in debutul actului secund, pentru 1-0, dar turcii au intors scorul și s-au impus, informeaza…

- Raed Arafat a facut primele declarații despre finalul starii de alerta. Autoritațile au decis sa prelungeasca starea de alerta pe teritoriul Romaniei. Șeful ISU spune ca se apropie momentul in care autoritațile vor decide ca este cazul sa ridice acestea stare. Totuși, decizia poate veni doar dupa ce…

- Finalul sezonului rece vine cu foarte multe surprize extrem de placute pentru unele zodii! Anumiți nativi o sa se bucure de fericire și impliniri pe toate planurile, demonstrand ca pot sa faca orice iși propun. Ei trebuie sa profite neaparat de tot ce o sa le aduca luna februarie. Ce zodii o sa aiba…

- Concordia Chiajna (L2) a invins cu 7-1 Flacara Moreni (L3), intr-un amical disputat azi. La pauza a fost 4-1, iar reușitele divizionarei secunde au fost semnate de arbu, Codrea, Batin (2), N. Popescu, Sokovic și Pintilie. Primul „11” al Chiajnei: Silveanu – C. Alexe, Marc, Palmes, Cherecheș – B. Barbu,…

- Simona Halep (locul 15 WTA) nu a avut nicio tresarire, a jucat ca un robot, a spulberat orice incercare a adversarei de a intra in joc si a trecut de brazilianca Beatriz Haddad Maia (locul 83 WTA) cu 6-2, 6-0. A avansat astfel in turul trei de la Australian Open, acolo unde va juca cu locul 98 WTA Danka…

- Coronavirusul nu va fi inamicul public numarul 1 al economiei globale in 2022. Cele mai mari pericole din acest an vor proveni din inflatie si din riscul ca factorii de decizie sa gestioneze gresit redresarea post-Covid, potrivit Bloomberg. 2022 este anul in care vom afla daca economia globala este…