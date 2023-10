Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de anvergura a pompierilor italieni din micul orașel toscan Via di Tiglio. Echipele de intervenție au lucrat peste 5 ore ca sa salveze o pisicuța blocata intr-o conducta pluviala.

- Un barbat de 23 ani, originar din capitala, a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat de comercializarea drogurilor sintetice prin intermediul aplicației „Telegram”. Activitatea infracționala a acestuia a fost documentata timp de doua luni, perioada in care au fost acumulate probe concludente…

- Un barbat de 23 ani, originar din capitala, a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat de comercializarea drogurilor sintetice prin intermediul aplicației „Telegram”. Activitatea infracționala a acestuia a fost documentata timp de doua luni, perioada in care au fost acumulate probe concludente…

- Mii de cetațeni ai Israelului vor tranzita, in aceasta toamna, Republica Moldova, spre Ucraina, a anunțat ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, aflat intr-o vizita oficiala de doua zile la Chișinau. Acțiunea va avea loc in contextul unui pelerinaj efectuat anual la Uman, Ucraina.

- Pompierii suceveni au salvat de la moarte un cațeluș care a cazut intr-o conducta ingusta din interiorul Policinicii din municipiul Campulung Moldovenesc și nu mai putea ieși la suprafața. Iata cum relateaza pompierii acțiunea de salvare: ”Scheunatul rasuna din ce in ce mai tare, iar taximetriștii care…

- Ajuns la varsta de 53 de ani, Ionel Parvu, fost fundaș al Stelei cu 4 titluri de campion alaturi de roș-albaștri, a revenit pe teren, evoluand 20 de minute in cel mai recent amical al echipei pe care o antreneaza, SR Brașov, 3-2 cu ACS Vulcan. La 17 ani de la momentul retragerii, Ionel Parvu, de 4 ori…

- David Popovici a spus dupa eșecul de la Mondiale ca abia așteapta sa ajunga acasa, iar apoi sa plece in vacanța. Nu a spus cu cine, pentru ca de-a lungul timpului a incercat sa-și țina iubita secreta. Doar ca povestea lor este acum peste tot in presa din Romania, așa ca nu mai au niciun […] The post…