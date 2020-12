(Publicitate) Top 3 soluții de cloud computing pentru digitalizarea afacerilor Serviciile de cloud computing ofera companiilor posibilitatea de a trece prin transformari digitale ce ajuta la imbunatațirea eficienței și reducerea costurilor.Serviciile cloud au revoluționat computingul prin IaaS, PaaS și, in special, SaaS, care au permis companiilor sa-și dezvolte o infrastructura IT virtualizata și sa livreze software prin cloud, independent de sistemul de operare.Deoarece serviciile cloud ruleaza prin platforme software și rețele virtualizate, este ușor sa accesezi și sa analizezi datele. De asemenea, soluțiile cloud faciliteaza simplificarea tuturor aspectelor monitorizarii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

