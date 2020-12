Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile lui Sandu sint un semnal catre partenerii occidentali Declarațiile celei care a fost aleasa președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la problema trupelor ruse in Transnistria au fost facute in principal pentru parteneri occidentali, ei au susținut-o in alegeri, in speranța…

- In deschiderea unei conferinte de presa sustinute miercuri, Maia Sandu i-a indemnat pe locuitorii Republicii Moldova, in contextul pandemiei de coronavirus, sa se protejeze si sa fie solidari cu cei mai vulnerabili. "Va rog sa purtati masca, inclusiv pentru a-i proteja pe oamenii in varsta, cu probleme…

- Scrutinul prezidențial a fost un test pentru democrația din R. Moldova si atașamentul ei la valorile europene. Iar R. Moldova a trecut acest test cu brio, a declarat joi la o conferinta de presa europarlamentarul Dragos Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru R. Moldova. Câștigatorii…

- Liderii europeni o felicita pe Maia Sandu Foto: Arhiva. Liderii europeni o felicita pe Maia Sandu, data câștigatoare la alegerile prezidențiale desfașurate ieri, în Republica Moldova, de numaratoarea finala a voturilor. Ea a obținut mai bine de 57% din voturi fața de puțin peste…

- Maia Sandu este președintele ales al Republicii Moldova, dupa ce l-a invins pe Igor Dodon. Candidata dreptei proeuropene a declarat luni ca iși dorește sa intareasca relațiile cu statele vecine, in special cu Romania. In discursul ținut, luni, Sandu a vorbit despre importanța refacerii relațiilor cu…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, care a fost infrant duminica de candidata Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, in al doilea tur al scrutinului prezidential, a facut luni un apel catre politicienii de la Chisinau sa nu arunce tara intr-o criza politica. El…

- Josep Borrell, vicepreședintele Parlamentul European și Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, este de parerea ca doar progresele concrete din partea Republicii Moldova „cu o infaptuire totala va duce la progrese in domeniu provocarilor” pe care le…

- Noul președinte al Comisiei Speciale pentru Inteligența Artificiala in Era Digitala din cadrul Parlamentului European (AIDA) a fost votat Dragoș Tudorache. Proaspatul conducator al AIDA a ținut sa sublinieze ca iși propune ca target in aceasta funcție caaceasta comisie sa fie primul grup din Parlamentul…