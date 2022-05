Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata spre duminica, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o pubela de gunoi aflata in fața hotelului Transivania din Alba Iulia. Flacarile au fost lichidate in scurt timp. Forțe alocate: 1 Autospeciala de Stingere cu Apa si Spuma, transmit cei de la ISU Alba. Post-ul Pubela in flacari, in fața unui hotel din Alba Iulia. Pompierii au fost chemați sa intervina apare prima data in ProAlba .