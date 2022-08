Stiri pe aceeasi tema

- Modulul romanesc, format din 77 de pompieri si 17 mijloace de interventie, este pregatit sa lucreze la stingerea incendiilor de padure din Franta. Cea de-a doua aeronava militara a decolat vineri dupa-amiaza, de pe Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara, cu destinatia Bordeuax, Franta.…

- Celebrul musical „Mamma Mia!“, una dintre cele mai iubite productii de acest gen din lume, desemnat „Spectacolul anului 2018” in Romania, va fi reluat pe 28 decembrie, la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 19:00.

- In locul schemei alandala de compensare și plafonare puse in practica de Guvernul PSD-PNL, putea fi subvenționata instalarea de panouri solare in curtea a milioane de romani, ceea ce ar fi insemnat pentru Romania o majorare a puterii instalate cu 44%, energie verde, arata liderii USR, scrie Mediafax.…

- Una dintre marile surprize care au rasunat pe scena principala a festivalului internațional de jazz de la Garana din acest an a fost recitalul formației poloneze Cisnienie (n.n. – care in limba poloneza inseamna „presiune“), care a avut loc in ultima zi a evenimentului. Dincolo de amestecul inedit de…

- Una dintre marile surprize care au rasunat pe scena principala a festivalului internațional de jazz de la Garana din acest an a fost recitalul formației poloneze Cisniene (n.n. – care in limba poloneza inseamna „presiune“), care a avut loc in ultima zi a evenimentului. Dincolo de amestecul inedit de…

- Coinzix , un crypto exchange romanesc, fondat in 2021, anunța o investiție de 300.000 de dolari din partea Legion Ventures, cel mai mare fond de investiții in criptomonede din Europa de Est. Aportul financiar, impreuna cu serviciile suport (marketing; servicii juridice; tokenomics, adica structura și…

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina benzina din Romania se regasește la o stație de alimentare din Bihor, unde costa 7,89 lei pe litru. In…

- Festivalul Filmului Francez incepe in aceasta saptamana la Iasi. Cea de-a doua 26 editie invita iesenii iubitori de film francez sa descopere intreg programul evenimentelor care se va intinde pe durata a 5 zile. Festivalul va incepe pe data de 2 iunie, iar proiectiile vor avea loc la Cinema Ateneu si…