Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean Slatina si Colegiul Psihologilor - Filiala Olt au anuntat infiintarea unei linii telefonice care sa vina in ajutorul celor care nu pot face fata crizei generate de noul coronavirus.

- Gest senzațional facut de Ștefan Mandachi. Afaceristul a anunțat ca pune la dispoziția cadrelor medicale și a oamenilor legii care au interacționat cu persoane suspecte de coronavirus un hotel de patru stele pe care il deține in Suceava."Ofer GRATUIT HOTEL MANDACHI pentru:- pentru medici / asistenți…

- Isteria publica determinata de pandemia COVID-19 a declansat o adevarata „epidemie” digitala de fake news, distribuita mai ales pe retele de socializare (Facebook si WhatsApp). Unele dintre mesajele false erau atribuite chiar autoritatilor romane.

- ​​Rețelele de telecomunicații, atât fixe cât și mobile, se confrunta în Spania cu o explozie de trafic în ultimele zile ca urmare a extinderii Covid-19 și a masurilor aferente, precum telemunca și școala de acasa, au atenționat duminica într-o declarație comuna marii operatori…

- In contextul epidemiei cu coronavirus, Colegiul Psihologilor din Romania – filiala Constanta s-a organizat sa ofere consiliere psihologica telefonica pentru persoanele din judetul Constanta, care dezvolta atacuri de panica sau stari de anxietate cauzate de fenomenul Coronavirus.

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca România are nevoie de un guvern stabil care sa poata sa gestioneze cu responsabilitate și autoritate situația generata de raspândirea coronavirusului. El spune ca, deși USR are în continuare rezerve fața de unii dintre membrii cabinetului propus de…

- "Prioritatea PSD este un guvern stabil! In aceste momente, luptele politice nu-si au rostul, romanii au nevoie de autoritati care sa functioneze, care sa poata lua masuri si, mai ales, care sa aiba o strategie de informare a populatiei pe problema coronavirusului. Asteptam ca premierul desemnat sa…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat marți, pe Facebook, mai multe fotografii, despre care spune ca au fost facute la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. In imagini se vede cum sangele din salile de operatie este aruncat in chiuvete si ajunge in sistemul de canalizare. Ungureanu mai spune…