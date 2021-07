Stiri pe aceeasi tema

- Urșii continua sa faca faca prapad in satele din zona de munte a județului Vrancea. Noaptea trecuta cațiva urși au intrat in trei stupini amplasate intr-o poiana situata la marginea satului Broșteni, unde au distrus 45 de stupi. Imaginea era una dezolanta in aceasta dimineața: stupi daramați, capace…

- A demarat proiectul ”Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani” Iata pașii derularii proiectului: Predare amplasament catre constructor – 17 iunie 2021; Demarare lucrari – 22 iunie 2021; In 2021 mai mulți kilometri de strazi și trotuare vor fi refacuți in cadrul proiectului…

- Echipaje ale ISU Vrancea intervin in acest moment, in zonele din județ, afectate de fenomenele hidrometeorologice. Intervenții cauzate de fenomenele meteorologice: La Nistoresti s-a rupt un pod de lemn, o punte avariata.(se lucreaza pentru a o repara). SVSU Nistorești a intervenit pe DJ 205 M, cu utilajele…

- Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 15.06.2021 Ora: 11:30 Numarul mesajului: 53 FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a mers joi la Soveja, insoțit de vicepreședintele Ionel Cel-Mare. Cei doi au discutat cu primarul Ionuț Filimon „despre necesitațile zonei”. „Potențialul turistic al localitații este unul imens, insa e clar ca administrația publica locala are…